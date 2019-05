Musik | Industrial „Rammstein“: Erfolgsrezept mit Variation

1994 gründeten sich Rammstein zunächst als "Rammstein Flugshow" in Berlin. Der Bandname ist in Anlehnung an das Flugunglück im rheinland-pfälzischen Ramstein gewählt - die Band ist jedoch bis heute unglücklich über die Namenswahl. So sagt Gitarrist Paul Landers über den Bandnamen: "Doof, wie wir waren, schrieben wir Rammstein gleich mit zwei M, weil wir nicht wussten, dass der Ort Ramstein nur ein M hat. Wir haben uns erstmal aus Quatsch so genannt, aber der Name blieb kleben wie ein Spitzname, den man nicht gut findet."