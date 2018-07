Das Orchester unter der Leitung von Alexander Soddy ist glänzend in Form. Die turbulente Inszenierung hätte freilich etwas mehr Tempo vertragen können. Die gleichsam angehaltene Zeit macht sich in den Musiknummern sehr gut, zumal die Figuren szenisch sehr sorgfältig geführt sind. In den korrekt musizierten Rezitativen, die Soddy auf dem Hammerklavier selbst begleitet, fehlte indessen das theatralisch, dialogische Feuer.



Im Bild: Estelle Kruger, Juraj Hollý, Philipp Alexander Mehr, Amelia Scicolone, Ludovica Bello (v.l.n.r.), Patrick Zielke (Mitte).