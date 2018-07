"Ach, Clara, was das für eine Seligkeit ist, für Gesang zu schreiben; die hatte ich lang entbehrt", schriebt Schumann an seine Braut Clara Wieck, die er 1840 endlich heiraten wird, nach langen und schmerzhaften Querelen mit Claras Vater. Alle Zeichen stehen auf Liebe – und so wundert es nicht, dass Schumann für seine Lieder vor allem Liebesgedichte auswählt: überschwänglich-jauchzende, aber auch verzagte, verbitterte, unerfüllte und schmerzvoll-verzehrende; die Liebe in all ihren Schattierungen wird in Schumanns Liedern zur Musik.