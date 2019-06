Im Frühjahr 1789 reiste Mozart nach Berlin an den preußischen Hof. Das Ziel: die Finanzen aufbessern. Zwar gibt es nur Vermutungen darüber, welche Möglichkeiten an Kompositionsaufträgen, Stellenangeboten und lukrativen Konzertauftritten sich für Mozart tatsächlich vor Ort aufgetan haben. Fest steht aber, dass es ihm ziemlich schwer gemacht wurde, bei König Friedrich Wilhelm II. eine zweckdienliche Audienz zu bekommen.

Mozart wurde verwiesen an den französischen Cellisten Jean-Pierre Duport: dem "Oberintendanten der Kammermusik" am Hof. Mozarts Schlüssel zum König lag nun also in dessen Händen. Da versuchte er es mit einer Schmeichelei. Er nahm ein Menuett von Duport, die Cellosonate D-Dur op. 4 Nr. 6, und schrieb über dessen Thema neun Variationen.