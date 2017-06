Johann Melchior Molter kam zweimal nach Karlsruhe: Mit gerade mal 21 Jahren kam er als Violinist 1717 in den Dienst des Markgrafen Carl Wilhelm von Baden-Durlach, der zu dieser Zeit in die benachbarte, von ihm gerade neu gegründete Residenz Carols-Ruhe umgezogen war. Am 23. April 1722 trat der junge Geiger und Komponist dann seinen Dienst als markgräflicher Kapellmeister im alten Schloss zu Durlach und in der neuen Residenz in Karlsruhe an, wo er mit nur 26 Jahren für die unterschiedlichsten musikalischen Aktivitäten in den Bereichen Kirche, Theater und Kammer allein verantwortlich war.