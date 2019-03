Wir machen schon mal fit fürs große Beethoven-Jubiläum 2020: Die "Mondscheinsonate" ist Beethovens vielleicht berühmteste Klaviersonate und gehört zu den Werken, die man unbedingt kennen sollte. In der Musik steckt aber viel mehr als romantischer Schein!

Das Beethoven-Jahr wirft seine Schatten voraus – oder in diesem Fall: sein Mondlicht. Wobei der Titel "Mondscheinsonate" gar nicht von Beethoven selbst stammt und die abgründige Kraft dieser Musik verharmlost. Trotzdem hat er sich in der Musikwelt durchgesetzt.

Alexej Gorlatch enthüllt in seiner Interpretation die Facetten dieser Musik jenseits des Mondglanzes: ihre Ambivalenzen, ihre Tiefe und auch ihre Sprengkraft. Gorlatch ist ehemaliges SWR2 New Talent, Gewinner zahlreicher Wettbewerbe (u.a. Gold beim ARD-Wettbewerb) und heute Professor für Klavier an der Frankfurter Musikhochschule.