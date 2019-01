In Johannes Brahms "Regenlied"-Sonate ist es neben dem lyrischen, hoch romantischen Eindruck eines Aufenthaltes am Wörther See vor allem eine schicksalshafte persönliche Geschichte, die in ihr mitschwingt. Im Jahr 1855 hatte Brahms die Patenschaft für den jüngsten Sohn seiner Freunde Clara und Robert Schumann übernommen. Doch im Alter von gerade einmal 25 Jahren erlag das Patenkind einer unheilbaren Tuberkulose-Erkrankung.