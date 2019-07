Der Chopin-Forscher Tadeusz A. Zielinsky schreibt darüber: "Das Thema des Rondos stützt sich auf die in der polnischen Volksmusik häuf verwendete lydische Skala, in der die Quarte erhöht ist (h), und vermeidet überdies den Leitton. Chopin unterstreicht das drastisch in den vier einleitenden Takten, die die Melodie allein, ganz ohne Begleitung vorstellen. Die anschließend hinzutretenden Akkorde stützen sich hartnäckig auf den stets wiederholten Basston f, was ganz offensichtlich eine Anspielung auf die Musik der Dorfmusikanten ist."