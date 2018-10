"Empfindsamkeit" war das große Schlagwort von Carl Philipp Emanuel Bachs Epoche. Und er war jener Künstler, der sie wohl am packendsten in Musik umsetzen konnte. Seine Musik setzte weniger auf formale Geschlossenheit und Strenge, die man vielen Kompositionen seines Vaters Johann Sebastian Bach zuschreiben kann. Stattdessen kommt es ihm auf persönlichen Ausdruck an und unmittelbare, ehrlich gefühlte Empathie.