Unterwasserkonzert „Aquasonic“ beim Mannheimer Sommer Sphärische Klänge aus dem Aquarium

„Aquasonic“ im Schwetzinger Rokoko-Theater ist eine der spektakulärsten Inszenierungen beim Mannheimer Sommer. Mit ihrem Unterwasserkonzert hat die dänische Künstlerformation „Between Music“ in letzter Zeit ziemlich viel Aufsehen erregt. Das Publikum sitzt dabei buchstäblich im Trockenen und schaut dabei zu, wie fünf Musikerinnen und Musiker in fünf Aquarien steigen, um auf eigens entwickelten Instrumenten Musik zu machen. Musik, die an nordischen Pop von Künstlern wie Björk erinnert.