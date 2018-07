Die zeitgenössische Musik war in diesen sieben Jahren sehr präsent. Die ambitionierteste Premiere dürfte dabei „Wunderzaichen“ von Marc Andre in der Spielzeit 2012/13 gewesen sein. „Ein Stück wie dieses, das den Apparat zu anspruchsvollen Grenzgängen zwingt, ist nur in Stuttgart möglich, mit eben diesem Team, das sich gerade verabschiedet“, urteilt SWR2 Musikkritiker Reinhard Ermen. In der Spielzeit 2017/18 gab es sogar noch eine Wiederaufnahme dieser Oper. Dies sei nur möglich, weil in Stuttgart der Opernchor des Jahres zu Hause sei, so Ermen.