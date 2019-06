Pop Hits aus dem Tresor - „Originals“ von Prince

Um seinen „Tresor“ rankten sich so viele Mythen. In der Musikwelt fragte man sich seit dem plötzlichen Tod von Superstar Prince vor drei Jahren, was da in seinem so wohl gehüteten Nachlass schlummert. Hunderte Songs soll er nicht veröffentlicht haben. Darunter sogar eine Kooperation mit Miles Davis.

Den Text von „Baby, You’re a Trip“ schreibt Prince, so erzählt es Jill Jones vor Kurzem der New York Times, auf Basis dessen, was er in ihrem Tagebuch gelesen hatte. Verbotenerweise. Sie hatte es vor ihm versteckt, er brach das Schloss auf. Auch sonst sollten alle Musiker, für die er komponierte, Tagebuch führen, ihm Einblick gewähren - und die Songs füllte er dann mit ihren Gedanken.

Titel-Liste

1 Sex Shooter

2 Jungle Love

3 Manic Monday

4 Noon Rendezvous

5 Make-Up

6 100 MPH

7 You're My Love

8 Holly Rock

9 Baby, You're a Trip

10 The Glamorous Life

11 Gigolos Get Lonely Too

12 Love ... Thy Will Be Done

13 Dear Michelangelo

14 Wouldn't You Love to Love Me?

15 Nothing Compares 2 U