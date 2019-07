Festspielsommer Begeisterung in Bregenz: Festspiele mit Verdis „Rigoletto“ eröffnet

Mit Martin Hagen



Johann Joseph Fux:

Trio-Partita

Ars Antiqua Austria

Benjamin Britten:

The young person's guide to the orchestra op. 34

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Howard Arman

Franz Schubert:

"Die Zauberharfe", Ouvertüre

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Kent Nagano

Gustav Mahler:

Lieder eines fahrenden Gesellen. Liederzyklus

Christian Gerhaher (1969-)(Bariton)

Orchestre Symphonique de Montréal

Leitung: Kent Nagano

Carl Czerny:

Fantaisie suivie d'une Romance variée für Klavier, op. 37

Daniel Blumenthal (Klavier)

John Rutter:

aus: Magnificat. Version für Sopran, gemischten Chor und Orchester, (1) Magnificat anima mea

Patricia Forbes (Sopran)

Cambridge Singers

City of London Sinfonia

Leitung: John Rutter

Peter Tschaikowsky:

aus: Onegin. Ballett in 3 Akten von John Cranko nach Alexander Puschkin bearbeitet für Sinfonieorchester (Eugene Onegin; Eugen Onegin), Nr. 5: Pas de deux (1.Akt)

Württembergisches Staatsorchester Stuttgart

Leitung: James Tuggle