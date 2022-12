Zwei Flügel, Küche, Bad – Die Zwillinge Clara und Marie Becker leben und musizieren zusammen

Die Zwillinge Clara und Marie Becker wurden 1997 geboren und sind in Kirchheimbolanden aufgewachsen. Sie haben fast immer fast alles gemeinsam gemacht. So war klar: Klavier spielen sie am liebsten vierhändig. Inzwischen leben sie als Profimusikerinnen in Hamburg und teilen sich dort nicht nur die Karriere, sondern auch die Wohnung. Gar nicht so leicht mit zwei Klavieren.

Als Klavierduo auf internationalen Konzertbühnen zuhause Zwischen Clara und Marie Becker passt kein Blatt Papier – oder besser gesagt: Notenpapier. Die Zwillingsschwestern bilden zusammen ein Klavierduo. Sie studierten Musik in Florenz, machten Station in Paris und landeten schließlich in ihrer neuen Wahlheimat Hamburg. Heute sind die Zwillingsschwestern als Klavierduo auf den internationalen Konzertbühnen zuhause. Als Kinder haben die beiden aber zunächst einmal einzeln die Klavierbank gedrückt. Erst ein paar Jahre später haben sie dann das gemeinsame Musizieren für sich entdeckt. „Ich glaube, das war eine Mozart-Sonate vierhändig, die wir üben sollten. Und irgendwie hat es direkt Klick gemacht.“ Zwei Flügel in einer Stadtwohnung: eine logistische Herausforderung Die Schwestern sind ein eingespieltes Team: Marie ist für den Primo-Part – also für die obere Stimme – zuständig, während Clara den Secondo-Part und das Pedal übernimmt. Eine ganz klare Rollenverteilung also. Und die hängt durchaus auch ein wenig mit den unterschiedlichen Charakteren der Zwillinge zusammen. „Marie ist vielleicht mehr nach außen orientiert, mehr extrovertierter“, sagt Clara. Und Marie ergänzt: „Vielleicht etwas risikofreudiger auf den ersten Blick.“ Clara und Marie teilen sich nicht nur die weißen und schwarzen Tasten ihres Flügels, sondern auch die Wohnung. Sie unternehmen fast alles im Doppelpack, sowohl auf musikalischer Ebene als auch im Privaten. Als unzertrennliches Klavierduo steht man allerdings auch vor logistischen Herausforderungen. Denn der Versuch, zwei Klaviere, geschweige denn zwei Flügel in einer kleinen Wohnung unterzubringen, ähnelt einem kniffligen Tetris-Spiel. Und dann müssen auch noch alle Beteiligten ungestört üben können.

