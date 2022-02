SWR2 Mittagskonzert vom 9.3.2022

#Zusammenspielen / Bodenseefestival

Jens Wollenschläger an der neuen Orgel der Kirchenmusikhochschule Tübingen

Johann Gottfried Walther:

"Nun bitten wir den heiligen Geist", Choralvorspiel für Orgel

Jan Pieterszoon Sweelinck:

Balleth del Granduca

Matthias Weckman:

"Gelobet seist du, Jesu Christ", Choralvorspiel für Orgel

Johann Sebastian Bach:

Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659

Johann Sebastian Bach:

Trio super: Nun komm, der Heiden Heiland BWV 660

Jan Pieterszoon Sweelinck:

Fantasia Crommatica à 4

(Produktion vom 19. September 2021 in Tübingen)



Joseph Haydn:

Missa in tempore belli "Paukenmesse" C-Dur Hob XXII:9

Julia Küsswetter (Sopran)

Viola de Galgoczi (Alt)

Bernhard Hunziker (Tenor)

David Steffens (Bass)

Vokalensemble Gaienhofen

Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben

Leitung: Siegfried Schmidgall

(Konzert vom 18. September 2009 in Singen)



Quatuor Ebène

Robert Schumann:

Streichquartett A-Dur op. 41 Nr. 3

Pierre Colombet:

Spain Bearbeitung für Streichquartett

(Konzert vom 14. Mai 2006 in Münsterlingen)

In der Tübinger Kirchenmusikhochschule wurde im Jahr 2021 eine neue Orgel eingebaut. Das Instrument lehnt sich in Bauart, Spielweise und Klanglichkeit an norddeutsche Orgeln der Barockzeit an, die damals stilprägend waren. Das Besondere in Tübingen: Man kann mit Hilfe eines Registerhebels zwischen einer mitteltönigen und einer wohltemperierten Stimmung hin- und herschalten. Jens Wollenschläger, Prorektor der Hochschule, hat jüngst repräsentative Stücke in beiden Stimmungen in eingespielt.

Beim Bodenseefestival finden sich international gefragte Künstler ein. 2006 war das Quatuor Ebène zu Gast, 2009 hat die Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben Haydns Paukenmesse einstudiert.