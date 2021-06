Das SWR Symphonieorchester möchte mit einem Konzert den Personen DANKE sagen, die sich in der harten Corona-Zeit besonders verdient gemacht haben. Schreiben Sie uns einfach, wer und warum Sie aus diesem Grund ins Konzert begleiten soll. Dann nehmen Sie bis zum 7. Juli an der Verlosung für das Konzert am 16. Juli in Stuttgart und für das Konzert am 17. Juli in Freiburg teil.

Sa 17. Juli 2021, Konzerthaus Freiburg, 20 Uhr Überraschungsprogramm SWR Symphonieorchester

Dirigent: Michael Sanderling Die Konzerte werden fürs Radio aufgezeichnet. Jeweils 250 Zuschauer*innen sind zugelassen. Licht am Ende des Tunnels: Das Wetter ist gut, die Corona-Beschränkungen werden gelockert, die Kultur darf sich wieder vorsichtig aus der Deckung wagen. Der SWR freut sich mit den Kulturschaffenden über die aktuell neuen Perspektiven und möchte – ganz im Sinne von #Zusammenhalten für die Kultur – diese Freude mit denen teilen, die in der Pandemie viel gegeben haben: Kraft, Zeit, Liebe, Hilfe und Zuversicht. Michael Sanderling wird das DANKE-Konzert des SWR Symphonieorchesters dirigieren SWR Marco Borggreve Ein Konzert für Corona-Held*innen Wir im SWR finden: Beim Kultur-Restart dabei zu sein haben diejenigen verdient, die ihre Mitmenschen durch die harte Zeit getragen oder dafür gesorgt haben, dass Corona für einen Moment vergessen war! Für sie spielt das Orchester ein besonderes Konzert mit Überraschungsprogramm, und das endlich wieder in voller Besetzung: 60 Minuten zum Zurücklehnen, Augen schließen und wieder Leichtigkeit spüren. Wer aber sind nun die Glücklichen, die sich riesig über Tickets für ein klassisches Konzert freuen würden? Das bestimmen Sie! Sie können vorschlagen, wer Sie zum Konzert begleiten soll, um DANKE zu sagen. SWR Symphionieorchester SWR SWR Symphionieorchester Teilnahme an der Kartenverlosung SWR2 verlost für #Zusammenhalten – das DANKE-Konzert des SWR Symphonieorchesters am Freitag, 16.7.21 in Stuttgart und am Samstag, 17.7.21 in Freiburg jeweils 100 x 2 Tickets. Das Gewinnspiel findet von Montag, 28.6.21 bis Donnerstag, 7.7.21, 12 Uhr statt. Teilnahmebedingungen der Kartenverlosung Diese Teilnahmebedingungen gelten für das SWR2-Gewinnspiel zu den beiden Konzerten #Zusammenhalten – das DANKE-Konzert des SWR Symphonieorchester am Freitag, 16.07.21 in Stuttgart und am Samstag, 17.07.21 in Freiburg. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erkennt der/die Teilnehmer/in ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an. Der Veranstalter des Gewinnspiels ist SWR2. Verlost werden je 100 x 2 Tickets für die Konzerte #Zusammenhalten – das DANKE-Konzert des SWR Symphonieorchesters am Freitag, 16.07.21 in Stuttgart und am Samstag, 17.07.21 in Freiburg. Veranstalter der Konzerte ist der SWR.

Es sind folgende allgemeine sowie Corona-Vorschriften einzuhalten: Voraussetzung für den Einlass zur Veranstaltung sind die „3G‘s“ (genesen, tagesaktuell negativ getestet oder vollständig geimpft).

Bitte zeigen Sie bei der Einlasskontrolle ihr Ticket, einen gültigen „3G-Nachweis“ sowie ein amtliches Ausweisdokument vor und geben Sie den vollständig ausgefüllten Datenbogen zur Kontaktnachverfolgung im Falle einer Corona-Infektion ab. Ohne Vorlage dieser Dokumente ist ein Einlass zur Veranstaltung nicht möglich.

Während der Veranstaltung ist durchgehend eine medizinische Maske zu tragen.

Der Einlass startet eine Stunde vor Konzertbeginn.

Bitte desinfizieren Sie beim Betreten des Gebäudes Ihre Hände.

Bitte halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Konzertbesucher*innen.

Bitte folgen Sie den ausgeschilderten Laufwegen in den Saal.

Es gibt keine Garderobe. Jacke oder Mantel können Sie auf benachbarten Abstandsplätzen ablegen.

Es gibt keine Bewirtung vor oder nach dem Konzert.

Die Konzerte dauern voraussichtlich 60 bis 70 Minuten und finden ohne Pause statt.

Bitte begeben Sie sich ausschließlich auf die Sitzplätze, die auf Ihrem Ticket festgeschrieben sind

Bitte verlassen Sie nach dem Konzert möglichst zügig das Gebäude.

Das Mindestalter für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist 18 Jahre. Mitarbeiter/innen des SWR, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel müssen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen das Online-Formular zum Gewinnspiel auf SWR2.de ausfüllen. Zur Teilnahme müssen sie alle mit * markierten Pflichtfelder im Teilnahmeformular ausfüllen und den Teilnahmebedingungen zustimmen. Der Teilnahmezeitraum ist von Montag, 28.06.21 ab 10 Uhr, bis Mittwoch, 07.07.21 um 12 Uhr. Die Gewinner/innen werden unter allen Teilnehmer/innen nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Die Gewinner/innen werden telefonisch oder schriftlich benachrichtigt Eine Umwandlung des Gewinns in Geld- oder andere Sachpreise ist nicht möglich. Die Tickets können nur zum festgelegten Zeitpunkt der Veranstaltung eingelöst werden. Der Gewinn ist nicht auf andere Personen übertragbar. Ein Weiterverkauf ist nicht erlaubt. Der*die Teilnehmer*in erklärt sich damit einverstanden, dass persönliche Daten wie z.B. Name und Geburtsdatum zum Zweck der Organisation der Gewinnspielaktion und der Veranstaltungsorganisation inklusive der zu dem Zeitpunkt geltenden Corona-Vorschriften gespeichert und verarbeitet werden. Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Nach Beendigung der Aktion bzw. zum Ablauf der gesetzlich vorgegeben Speicherungszeit zu Corona-Nachverfolgungszwecken werden die personenbezogenen Daten gelöscht. Im Übrigen gelten die Datenschutzbestimmungen des SWR. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmer/innen damit einverstanden, dass der SWR über sie namentlich oder in sonst identifizierender Weise berichten darf. Sie stimmen zu, dass der SWR die unter ihrer Mitwirkung hergestellten Ton- bzw. Bildaufnahmen veröffentlichen darf und ohne zeitliche, räumliche oder inhaltliche Beschränkung, insbesondere im SWR-Fernsehen/Hörfunk und/oder der ARD-Programmfamilie ausstrahlen und in den Internetangeboten (insbesondere swr.de) und/oder Mediatheken des SWR, der ARD sowie in den sozialen Netzwerken (z.B. Facebook) und über Drittplattformen (z.B. YouTube) auf Abruf (On-Demand und/oder Download) anbieten bzw. als Podcasts nutzen bzw. nutzen lassen darf. Die Teilnehmer/innen gewährleisten, dass auch die Begleitpersonen dem Vorstehenden zustimmen. SWR2 behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung abzusagen, abzubrechen oder zu verschieben. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen, rechtlichen oder sonstigen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmern/Teilnehmerinnen stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen SWR2 zu. Gleiches gilt, soweit der verantwortliche Konzertveranstalter die Veranstaltung absagt, abbricht oder verschiebt (z.B. aus Gründen der aktuellen Covid-19-Pandemie). Insoweit wird auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des genannten Veranstalters verwiesen. SWR2 kann Teilnehmer/innen aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder des Verstoßes gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstiger unerlaubter Handlungen vorliegt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.