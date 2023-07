Zurück zur Natur – Drehleier und Musette de cour in Frankreich im 17. und 18. Jahrhundert

Von Ilona Hanning

Egal ob Dichtung, Malerei oder Musik: Die Idealisierung und Imitierung des Landlebens findet im 17. und 18. Jahrhundert in ganz Europa statt. Der Traum vom Leben in Harmonie mit der Natur wird in Schäferspielen, Kostümfesten, literarischen Zirkeln oder in der Oper gelebt. In Frankreich führt das im 18. Jahrhundert dazu, dass den Schäfern zugeordnete Instrumente wie Drehleier und Musette, eine Dudelsackart, in Mode kommen. Es wird viel Musik für sie komponiert, Lehrwerke erscheinen und einige französische Musiker avancieren zu hochgeschätzten Virtuosen an der Drehleier oder der Musette.