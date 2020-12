Der Dirigent und Geiger Reinhard Goebel nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er über Beethoven spricht. In seiner für SWR2 produzierten 5-teiligen Beethoven-Reihe gibt er am Beispiel von fünf Werken Einblicke in sein ganz persönliches Beethoven-Verständnis. Dabei bürstet er auch schomal liebgewonnene Denk- und Hörgewohnheiten gegen den Strich. In dieser zweiten Folge zeigt er am Beispiel der 2. Sinfonie, auf was Musiker beim Interpretieren von Beethovens Musik nicht verzichten sollten: die Lektüre zeitgenössischer Quellen.