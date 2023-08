SWR2 Mittagskonzert vom 19.8.2023

Zum Tod von Renata Scotto

Giacomo Puccini:

"La Bohème", Walzer der Musetta (2. Bild)

Renata Scotto (Sopran)

London Symphony Orchestra

Leitung: Gianandrea Gavazzeni

Alfredo Catalani:

"La Wally", Arie der Wally (1. Akt)

Renata Scotto (Sopran)

London Symphony Orchestra

Leitung: Gianandrea Gavazzeni

Giuseppe Verdi:

"La traviata", Vorspiel, Einleitung und Trinklied

Renata Scotto (Sopran)

Alfredo Kraus (Tenor)

Sarah Walker (Mezzosopran)

Henry Newman (Bariton)

Richard van Allan, Roderick Kennedy (Bass)

Ambrosian Opera Chorus

Philharmonia Orchestra

Leitung: Riccardo Muti

Giacomo Puccini:

"Suor Angelica", Arie der Schwester Angelica

Renata Scotto (Sopran)

London Symphony Orchestra

Leitung: Gianandrea Gavazzeni

Giacomo Puccini:

"Madame Butterfly", Finale (1. Akt)

Renata Scotto (Sopran)

Carlo Bergonzi (Tenor)

Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma

Leitung: John Barbirolli

Ermanno Wolf-Ferrari:

"Il Segreto di Susanna", Szene und Arie der Susanna und Duett Susanna - Gil

Renata Scotto (Sopran)

Renato Bruson (Bariton)

Philharmonia Orchestra

Leitung: John Pritchard

Die italienische Opernsängerin Renata Scotto ist im Alter von 89 Jahren am 16. August 2023 gestorben. Sie war eine der großen Diven des vergangenen Jahrhunderts und wurde immer wieder mit Maria Callas verglichen. Nach deren Tod galt Scotto als die "einzige noch lebende Primadonna". Ihre ersten Bühnenrollen waren die Violetta Valery in Verdis La Traviata und die Wally in Alfredo Catalanis gleichnamiger Oper. Bald folgten die großen Puccini-Partien, Madama Butterfly, Manon Lescaut, die Mimi und die Musetta in La Bohème. Renata Scotto sang oft an der Mailänder Scala und war über zwei Jahrzehnte absoluter Publikumsliebling an der MET in New York, wo sie mit ihrer Familie einen zweiten Wohnsitz hatte. Mit der Leuchtkraft ihres Soprans und ihrem dramatischen Ausdruck erweiterte sie mutig ihr Repertoire, sang Verdis Abigaille in Nabucco und die Lady Macbeth. In ihren letzten Bühnenjahren wagte Scotto sich an die Marschallin im Rosenkavalier und an Kundry in Parsifal. Nach ihrer Karriere als Sängerin arbeitete Renata Scotto als Opernregisseurin und gab Meisterklassen. Die Zeitung "La Stampa" nannte Scotto "eine der wichtigsten Stimmen Italiens". Addio per sempre!