Ein symbolträchtiges Weihnachtskonzert soll es an Heiligabend in Paris geben: Der Chor von Notre-Dame wird erstmals wieder in der im April 2019 bei einem Brand schwer beschädigten Kathedrale singen, wie die Erzdiözese Paris am Montag mitteilte. 20 Sänger*innen des Erwachsenenchors treten gemeinsam mit zwei Solist*innen und einem Organisten auf. Das unter Einhaltung strikter Corona-Schutzmaßnahmen durchgeführte Konzert wird auch im Fernsehen übertragen.

Ex-General Jean-Louis Georgelin hat für den fünften Jahrestag des Großfeuers, den 16. April 2024, ein feierliches "Te Deum" in der Kathedrale angekündigt. Dafür wird die Große Orgel benötigt. Imago imago images / Hans Lucas Für den Chor der Hauptstadtkirche, der lange in andere Gotteshäuser ausweichen musste, ist dies der erste Heimauftritt nach dem verheerenden Brand. In der Kathedrale hatte es bereits mehrere kleine Messen ohne Mitfeiernde gegeben, darunter auch zu Ostern. Die traditionelle Mitternachtsmesse zu Weihnachten wurde 2019 in ein Zirkuszelt im Park Bois de Boulogne im Westen der Hauptstadt verlegt. Da die Hauptorgel derzeit restauriert wird, wurde für das Weihnachtskonzert eine kleine Orgel angemietet. Wiederaufbau: Ein großes Problem gelöst Erst Ende November war ein Meilenstein bei den Sicherungsarbeiten der mehr als 850 Jahre alten gotischen Kathedrale erreicht worden. Der Abbau eines 200 Tonnen schweren Gerüsts auf dem Deckengewölbe in 40 Metern Höhe, das durch das Feuer eingeschmolzen war, wurde abgeschlossen. „Die Bedrohung, die das Gerüst für die Kathedrale darstellte, besteht nun nicht mehr", erklärte Frankreichs Kulturministerin Roselyne Bachelot. Notre-Dame sei nun „gerettet". Bei dem Feuer im April 2019 waren der Dachstuhl und der Spitzturm eingestürzt. Beides soll nun nach dem historischen Vorbild wieder neu entstehen, wobei die Arbeiten zu den Olympischen Sommerspielen in Paris 2024 abgeschlossen sein sollen, wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron versprochen hat. Der Zeitplan gilt als äußerst ehrgeizig.