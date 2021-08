Unter dem Motto "#Zusammenhalten - das DANKE-Konzert" spielt das SWR Symphonieorchester zwei Konzerte, einmal in Stuttgart, einmal in Freiburg.

Das SWR Symphonieorchester möchte mit einem Konzert (in Stuttgart und in Freiburg) den Personen DANKE sagen, die sich in der harten Corona-Zeit besonders verdient gemacht haben. Wer sich bei seinem persönlichen Corona-Helden bedanken möchte, konnte sich auf SWR2.de um Freikarten bewerben. Einige dieser bewegenden Geschichten teilen wir mit Ihnen. Elke Zepezauer, Siegfried Bauer, Dietrich Köhnke und Barbara Kley, alle aus Stuttgart und Umgebung, erzählen. mehr...