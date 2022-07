Zum Auftakt der Bayreuther Festspiele: Wer sind Tristan und Isolde?

Wenn am 25. Juli die Bayreuther Festspiele 2022 mit Richard Wagners Musikdrama „Tristan und Isolde“ eröffnen, werden sich wieder viele Menschen fragen: Wer sind eigentlich Tristan und Isolde? SWR2-Opernredakteur Bernd Künzig gibt einen Einblick in die Geschichte eines der berühmtesten und zugleich rätselhaftesten Liebespaare der Operngeschichte.

Wagners rauschhaftes Musikdrama geht auf den Versroman von Gottfried von Straßburg zurück

Möglicherweise gab es eines der bedeutendsten Liebespaare der Operngeschichte wirklich. In südenglischen Cornwall, beim kleinen Ort Castledor, steht eine Steinstele aus dem 6. Jahrhundert. Eine Inschrift weist sie als Grab eines gewissen Drustan aus, keltisch für Tristan. Und in Dublin gibt es ein Rasenstück nahe dem Fluss Liffey mit der Bezeichnung „Isolde’s Tower“ – „Isoldes Turm“.

Unsterblich ist das Paar „Tristan und Isolde“ jedenfalls als ehebrecherisches Seitenstück der mittelalterlichen Literatur um König Arthus geworden und durch den großen Versroman des Gottfried von Straßburg. Auf Letzteren geht Richard Wagners außerordentliches und rauschhaftes Musikdrama „Tristan und Isolde“ zurück. Es ist nahezu eine Selbstanalyse, denn es besitzt einen biografischen Anlass.

In seiner Menage à trois mit den Wesendoncks erkennt Wagner die Tristan-und-Isolde-Konstellation

Nach seiner gescheiterten Revolutionsbeteiligung von 1848 geht der steckbrieflich gesuchte Wagner ins Schweizer Exil. Dort quartiert der sich beim vermögenden, kunstfördernden Tuchhändler Otto Wesendonck ein und verliebt sich in dessen Frau Mathilde. So entspinnt sich eine merkwürdige, größtenteils unerfüllte Menage à trois, in der Wagner exakt die Tristan-und-Isolde-Konstellation erkennt.

Das selbst gedichtete Musikdrama komponiert er in Zürich, Venedig und Luzern zwischen 1856 und 1859, nachdem das Verhältnis mit den Wesendoncks auch gesellschaftlich nicht mehr tragbar ist. Im Untertitel nennt Wagner sein Werk erstaunlicherweise eine „Handlung in drei Aufzügen“. Erstaunlich deshalb, weil eigentlich nicht viel passiert und das Ganze eine klangliche Beschreibung eines inneren, weltflüchtigen Zustands von Lustgewinn und Todestrieb ist.

Tristan findet: Isolde ist die ideale Gattin seines Onkels

Das Entscheidende geschieht in einer Vorgeschichte, die nur erzählt wird: Cornwall ist gegenüber Irland steuerpflichtig, will aber nicht zahlen. Herr Morold aus Irland will den Zins einholen. Cornwalls König Marke schickt nun seinen Neffen Tristan in den Unabhängigkeitskampf. Der erschlägt kurzerhand Morold, wird aber selbst schwer verwundet. Ausgerechnet Morolds Verlobte Isolde findet ihn und pflegt den Unbekannten gesund. Es kommt, wie es kommen muss: die beiden entbrennen in heftiger Leidenschaft zueinander und Isolde verzichtet sogar beim schließlich erkannten Mörder des Verlobten auf Rache.

Jetzt passiert Tristan aber eine geradezu Freud‘sche Fehlleistung. Er kommt auf die Idee, Isolde sei die ideale Gattin seines Onkels. So hält er sie sich ferne und nah zugleich. Isolde kann auch nicht anders und sagt zu. Damit ist der Konflikt des Musikdramas klar: eine in den diesseitig bestimmten Gesellschaftsbedingungen unerfüllbare Liebe.

Nur im Tod findet das Paar seine Erlösung

Gegenüber dem Lustgewinn obsiegt der Todestrieb - um es mit Sigmund Freud zu formulieren, den Wagner natürlich noch nicht kennen konnte. Nur im Tod wird das Paar seine bei Wagner so typische Erlösung finden. Und diese Art der Erlösung entnimmt er seiner damaligen Lektüre von Arthur Schopenhauers Schrift „Die Welt als Wille und Vorstellung“.

Was diese pessimistische Philosophie postuliert, ist pure Weltverleugnung. Erst in der buddhistischen Haltung eines Eingangs ins bedeutungslose und willenlose Nichts wird Erfüllung erreicht.

Das komponiert Wagner am Schluss von „Tristan und Isolde“: der Tod hat allen Schrecken verloren und ist rauschhafter Eingang ins Nirwana. „Isoldes Liebestod“ heißt so, weil es die Konvention so will, gemeint ist aber, wovon sie singt:

„In dem wogenden Schwall, in dem tönenden Schall, in des Welt-Atems webendem All – ertrinken, versinken – unbewusst – höchste Lust!“

Das ist pure sinnliche Überwältigung einer das „Hier und Jetzt“ übersteigenden Liebe