Zum 90. Geburtstag von John Williams – Sinfonik, die Generationen in den Bann zieht

Er arbeitete mit Regisseuren wie Steven Spielberg, George Lucas und Alfred Hitchcock zusammen, komponierte die Musik für über 100 Filme und wurde unter anderem mit fünf Orcars ausgezeichnet. Am 8. Februar 2022 wird John Williams, der Grandseigneur der Filmmusik, 90 Jahre alt.

John Towner Williams wurde am 8. Februar 1932 in New York geboren. Die Musik begleitete ihn von Kindesbeinen an: Sein Vater war Schlagzeuger in verschiedenen Orchestern und Unterhaltungsensembles.

Mit sieben begann John, Klavier, Trompete, Posaune und Klarinette zu spielen. Zunächst erhielt er Kompositionsunterricht, später studierte er Klavier an der Juilliard School und verdiente sein erstes Geld als Jazzmusiker in den New Yorker Clubs.

Die erfolgreichsten Soundtracks von John Williams Der weiße Hai (1975)

Star Wars (seit 1977)

Superman (1978)

Dracula (1979)

E.T. – Der Außerirdische (1982)

Indiana Jones (1984)

Kevin – Allein zu Haus (1990)

Jurassic Park (1993)

Schindlers Liste (1993)

Sieben Jahre in Tibet (1997)

Der Soldat James Ryan (1998)

A.I. – Künstliche Intelligenz (2001)

Harry Potter (ab 2001)

Catch me if you can (2002)

Die Geisha (2005)

München (2005)

Die Verlegerin (2017)

Der Weg zur Filmmusik

Doch dabei sollte es nicht bleiben. In der kalifornischen Traumfabrik Hollywood knüpfte er als Studiopianist erste Kontakte zu legendären Filmkomponisten wie Bernard Herrmann, Alfred Newman, Henry Mancini oder Franz Waxman. 1958 entstand seine erste offizielle Filmmusik zum Roadmovie „Daddy-O“.

Nach und nach gelang es John Williams, weitere Aufträge für Hollywood-Produktionen an Land zu ziehen. Seine Musik zu Steven Spielbergs Film „Der weiße Hai“ von 1975 verhalf ihm schließlich zum internationalen Durchbruch.

„Der weiße Hai“ – ein bedrohliches Ostinato

Es ist ein meisterhaftes Spiel mit der Spannung. Im Grunde sind es nur zwei Töne, die das Fundament des Hai-Themas bilden. Mit diesem simplen und zugleich genialen Rezept lehrte John Williams dem Kinopublikum auf musikalische Weise das Grauen.

Die musikalische Bandbreite von John Williams

Aus John Williams Feder stammen aber nicht nur Filmmusiken, sondern auch Sinfonien, Solokonzerte, diverse kürzere Stücke sowie ein Musical. 1997 etwa erschien seine „Elegy for Cello and Orchestra“.

Während der musikalische Trend der Filmindustrie zunehmend in Richtung Pop-/Rockmusik oder elektronische Musik ging, hielt Williams weiterhin am sinfonischen Orchesterklang fest. Und seine Rechnung ging auf: Selbst das Science-Fiction-Szenario von „Star Wars“ stattete er mit einer spätromantischen Wucht à la Richard Wagner aus. Das Ergebnis ist einer der legendärsten Soundtracks der Filmgeschichte.

Eine neue Facette: Schindlers Liste

John Williams kann aber nicht nur Spannung und Abenteuer. Den eindrucksvollsten Beweis dafür liefert seine Musik zu „Schindlers Liste“. 1993 kam der Film von Steven Spielberg in die Kinos und wieder einmal schuf Williams den Soundtrack.

Als John Williams mit der Komposition der Filmmusik zu Schindlers Liste beauftragt wurde, soll er zunächst zurückhaltend reagiert haben. „Steven, für diesen Film benötigst du einen besseren Komponisten als mich.“ Spielberg soll darauf erwidert haben: „Ich weiß, aber die sind alle tot.“

Sinfonik in zahlreichen Facetten

Es ist dieses untrügliche Gespür für Emotion und Dramatik, die die Filmmusiken von John Williams ausmachen – mal in behutsamer Orchestrierung, mal in opulentem Gewand.

Generationen von Kinofans hat er damit Gänsehaut, Tränen und Glücksgefühle beschert. Und im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen betrieb er sein Handwerk altmodisch: mit Klavier, Notenpapier und Bleistift.

Die Harry Potter Suite mit dem SWR Symphonieorchester