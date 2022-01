ZIRP-Stipendiatin Antonia Busse: „Ich habe sehr viel Leidenschaft beim Singen”

„Ich sage immer, ich bin ein bisschen genetisch vorbelastet”, sagt die Bad Kreuznacher Sopranistin Antonia Busse im Interview mit dem SWR2 Journal am Mittag, denn schon ihr Mutter ist Sängerin. „Ich hab es schon mit der Muttermilch aufgesaugt.” Busse hat nun das renommierte ZIRP-Stipendium für Nachwuchsmusiker*innen erhalten.

Mittlerweile studiert die junge Sängerin an der Folkwang Universität der Künste in Essen und hat laut eigenen Angaben mittlerweile ein sehr großes Repertoire. Sie sei daher auch offen für verschieden Rollen: „Etwa die Königin der Nacht, die Susanna in Figaros Hochzeit oder auch an die Micaela in Carmen würden mich interessieren”, sagt die junge ZIRP-Stipendiatin.

Das Stipendium im Wert von jeweils 6.000 Euro wird von der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz zusammen mit der Landesstiftung Villa Musica an Kandidat*innen bis zum 28. Lebensjahr zur Nachwuchsförderung vergeben.