Beethoven ist nicht nur eine Ikone der klassischen Musik. Seit über 70 Jahren inspiriert er auch Pop- und Rocksternchen. Angefangen hat alles mit Chuck Berrys Rock'n'Roll-Nummer „Roll over Beethoven“ im Jahr 1956 – heute kann man die Pop- und Rockmusik-Reminiszenzen an das Musikgenie kaum noch zählen. Das Ziel, Ordnung in dieses große Ganze zu bringen, verfolgt nun die Ausstellung „Beethoven lebt!“ im Rock'n'Popmuseum in Gronau. Was genau macht Beethoven so interessant für popkulturelle Spielarten? Unsere Autorin Fanny Opitz will es wissen und hat bei Kurator Prof. Henry Keazor aus Heidelberg nachgefragt. mehr...