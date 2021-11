Yulia Drukh spielt Coplands Klarinettenkonzert

Es war gut/richtig in Stuttgart zu studieren, weil…

Die Zeit in Stuttgart gehört, ohne zu übertreiben, zu den besten Jahren meines Lebens und meiner Studienzeit. Ich bin meinem Professor Norbert Kaiser sehr dankbar. Er hat mir sehr geholfen und ich finde, er hat eine sehr gute Methodik für die Orchestervorbereitung. Mein Traum war es immer, im Orchester zu spielen und fast alle seine Studenten kriegen Stellen in den Orchestern Deutschlands. Bei mir hat es etwas länger gedauert. Ich habe zwar ziemlich früh mit Probespielen angefangen, 2011, aber ich habe erst 2019 mein erstes Probespiel gewonnen, für das Praktikum beim SWR-Orchester in Stuttgart. Dann ging es für mich weiter nach Düsseldorf, mit einem Zeitvertrag für stellvertretende Soloklarinette und vor Kurzem habe ich dann endlich eine Solo-Stelle in Osnabrück im Symphonieorchester bekommen. Das verdanke ich tatsächlich meinem Professor, weil ich das ohne ihn nicht geschafft hätte.

Wie würde dein ideales Konzert aussehen?

Mein Traum war eigentlich, das Copland-Concerto zu spielen. Also war dieses Konzert hier für mich schon fast ideal. Es war nur ein bisschen schade, dass wegen der Corona-Pandemie das Publikum begrenzt war, aber es wurde auch sehr gut vom Publikum angenommen. Ich hatte den Mut, auch noch eine Zugabe zu spielen mit einem Gedicht, weil ich großer Fan von der deutschen Poesie bin. Ansonsten interessiert mich eher Neue Musik, ich würde sehr gerne mal die Klarinetten-Konzerte von Magnus Lindberg oder Carl Nielssen mit Orchester spielen. Sie sind sehr schwierig, aber ich mag Herausforderungen. Außerdem würde ich sehr gerne irgendwann mal das Konzert für Klarinette und Orchester von meinem Vater spielen. Er hat es eigentlich für mich komponiert, aber ich war damals erst 15 und es war noch zu schwer. Mittlerweile denke ich aber, dass ich reif genug bin.

Wenn es ein Buch über dich geben würde, welchen Titel und Untertitel würde es?

„Der Augenblick ist mein – Nichts haben, aber sein“

Die erste Hälfte bezieht sich auf ein Gedicht von einem Dichter und Dramatiker des Barocks, Andreas Gryphius. Das Gedicht heißt auch „Der Augenblick ist mein“. Die zweite Hälfte bezieht sich auf ein ziemlich bekanntes Werk von Erich Fromm, „Haben oder Sein“. Ich habe in den letzten zwei Jahren ziemlich viel erlebt und daraus gelernt, dass es tatsächlich alles, was ich besitze, hier und jetzt gibt. Ich habe auch gelernt, mit Verlusten leben zu müssen. Der Mensch an sich besitzt eigentlich nichts, wir sind alle so ein bisschen wie Reisende in dieser Welt. Und wenn man immer nur „haben“ will, kann man, glaube ich, nicht wirklich glücklich sein und einfach immer etwas verlieren. Das wichtigste Ziel im Leben ist einfach, sich selbst nicht zu verlieren und, wie Herr Fromm sagt, sich als Persönlichkeit zu entfalten. So sollte auch das Buch über mich heißen.