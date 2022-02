Young, Gifted & Black - Mary Lou Williams (9/10)

"Es gibt so viel zu sehen in Harlem", schreibt der Dichter Langston Hughes. Er ist einer der vielen jungen und Schwarzen Talente, die in den 1920er-Jahren in den Norden Manhattans ziehen. Dort werden sie Teil einer kulturellen Strömung, die mit Kunst und Kultur die Schwarze Selbstermächtigung zelebriert: Die Harlem Renaissance.

Diese Musikstundenfolge ist der First Lady of Jazz gewidmet, der Komponistin und Pianistin Mary Lou Williams. Sie sagt von sich selbst: „Niemand kann mir einen Stil aufzwingen."



Musikliste

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



George Gershwin:

It ain't necessarily so

Mary Lou Williams (Klavier)

Ensemble



Mary Lou Williams:

What's your story morning glory

Mary Lou Williams (Klavier)



Mary Lou Williams, Irving Berlin:

Trumpet NO End (Blue Skies)

Duke Elllington live at Carnegie Hall



Mary Lou Williams:

Night life

Mary Lou Williams (Klavier)



Mary Lou Williams:

A grand nite for swinging

Mary Lou Williams (Klavier)

Ensemble



Thomas "Fats" Waller, Harry Brooks:

Ain't misbehavin'

Fats Waller and His Rhythm



Mary Lou Williams:

Mary Lou Blues

Mary Lou Williams et ses Formations



Harold Arlen:

Between the devil and the deep blue sea

Mary Lou Williams and Her Rhythm



Mary Lou Williams:

My Mama pinned a rose on me

Mary Lou Williams (Klavier und Gesang)



Bobby Timmons:

Dat dere

Mary Lou Williams Trio

Leitung: Mary Lou Williams



Richard Rodgers / Oscar II Hammerstein:

The Surrey with the fringe on top

Mary Lou Williams Trio



Leon Amos Thomas, arr. Mary Lou Williams:

One

Mary Lou Williams (Klavier)

