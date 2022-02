Young, Gifted & Black - Robert Nathaniel Dett (8/10)

„Es gibt so viel zu sehen in Harlem“, schreibt der Dichter Langston Hughes. Er ist einer der vielen jungen und Schwarzen Talente, die in den 1920er-Jahren in den Norden Manhattans ziehen. Dort werden sie Teil einer kulturellen Strömung, die mit Kunst und Kultur die Schwarze Selbstermächtigung zelebriert: Die Harlem Renaissance.

Diesmal steht der Komponist Robert Nathaniel Dett im Mittelpunkt. Er hat sein Leben vor allem einer Sache verschrieben: der Welt zu zeigen, was für ein reicher Schatz in den Melodien schlummert, die seine Eltern und Großeltern singen.

