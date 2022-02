Young, Gifted & Black – Scott Joplin (7/10)

„Es gibt so viel zu sehen in Harlem“, schreibt der Dichter Langston Hughes. Er ist einer der vielen jungen und Schwarzen Talente, die in den 1920er-Jahren in den Norden Manhattans ziehen. Dort werden sie Teil einer kulturellen Strömung, die mit Kunst und Kultur die Schwarze Selbstermächtigung zelebriert: Die Harlem Renaissance.

„King of Ragtime composers“, der König unter den Ragtime-Komponisten, so hat Scott Joplin sich selbst genannt. Um seinen Lebensweg geht es in der zweiten Folge.

Musikliste

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Scott Joplin:

The Entertainer arr. für Celli

Aldo Parisot & The Yale Cellos



Scott Joplin:

The Strenuous Life

Alexander Peskanov (Klavier)



Scott Joplin:

Maple Leaf Rag

Lang Lang (Klavier)



Scott Joplin:

Elite syncopation

Marcus Roberts (Klavier)



Scott Joplin:

Bethena's Waltz

Marcus Roberts (Klavier)



Scott Joplin:

Original rag Nr. 1, bearbeitet für Violoncello und Klavier

Gautier Capuçon (Violoncello)

Jérôme Ducros (Klavier)



Scott Joplin:

Solace: A Mexican Serenade

New England Ragtime Ensemble

Leitung: Gunter Schuller



Scott Joplin:

Heliotrope Bouquet

Reginald R. Robinson (Klavier)



Scott Joplin:

No. 2: The bag of luck aus: Treemonisha Oper in 3 Akten

Houston Symphony

Leitung: Gunther Schuller



Scott Joplin:

No. 4: We're goin' around aus: Treemonisha Oper in 3 Akten

Houston Symphony

Leitung: Gunther Schuller



Scott Joplin:

Cannabis Leaf Rag No. 1

Nicholas Payton (Trompete)

