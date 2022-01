Young, Gifted & Black – 100 Jahre Harlem Renaissance (6/10)

Mit Fanny Opitz

"Es gibt so viel zu sehen in Harlem", schreibt der Dichter Langston Hughes. Er ist einer der vielen jungen und Schwarzen Talente, die in den 1920er Jahren in den Norden Manhattans ziehen. Dort werden sie Teil einer kulturellen Strömung, die mit Kunst und Kultur die Schwarze Selbstermächtigung zelebriert: Die Harlem Renaissance. Im zweiten Teil der Reihe begegnen wir der Schriftstellerin Zora Neale Hurston sowie der Komponistin und Pianistin Mary Lou Williams. Wir spüren den Anfängen der Bewegung in Scott Joplins und Samuel Coleridge-Taylors Musik nach und beleuchten das Fortleben der Harlem Renaissance im Werk von George Russel.