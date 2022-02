Young, Gifted & Black – Zora Neale Hurston und Ethel Waters (6/10)

"Es gibt so viel zu sehen in Harlem", schreibt der Dichter Langston Hughes. Er ist einer der vielen jungen und Schwarzen Talente, die in den 1920er-Jahren in den Norden Manhattans ziehen. Dort werden sie Teil einer kulturellen Strömung, die mit Kunst und Kultur die Schwarze Selbstermächtigung zelebriert: Die Harlem Renaissance.

In der ersten Folge sind wir mit der Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin Ethel Waters unterwegs und mit ihrer Freundin, der Schriftstellerin und Anthropologin Zora Neale Hurston.

Musikliste

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Rudy Vallée, Hoagy Carmichael:

Old man Harlem

Ethel Waters (vocal)

Eddie Mallory and His Orchestra

Leitung: Eddie Mallory



George Gershwin:

I got rhythm

Ethel Waters (vocal)

Orchester Benny Goodman



Bennett Lester "Benny" Carter:

Sugar hill slow drag

Benny Carter Big Band

The Rutgers University Orchestra

Benny Carter (Saxofon und Leitung)



Fields McHugh:

You’ve Seen Harlem at It’s Best

Ethel Waters (vocal)



Harry Akst:

Dinah

Ethel Waters (vocal)

Plantation Orchestra



N. N.:

Same in Blues / Comment on Curb

Langston Hughes

Charles Mingus (Bass)

Leonard Feather’s all Stars Sextet



Okun, Harold George jr. Belafonte, Corman:

Wake up Jacob

Harry Belafonte (vocal)

Chor



Trad.:

Bama Bama

Zora Neale Hurston

Alan Lomax



N. N.:

Down in My Soul

Ethel Waters (vocal)

Ed Mallory and His Orchestra



Papa Charlie Jackson:

Shake that thing

Ethel Waters (vocal)



Irving Berlin:

Heat wave

Ethel Waters (vocal)

Ensemble



Harry Warren:

Jeepers creepers, Going places (Film, 1938)

Ethel Waters (vocal)

Eddie Mallory & His Orchestra

Leitung: Eddie Mallory



Irving Berlin:

Harlem on my mind aus: As thousands cheer, Revue

Ethel Waters (vocal)

Orchester



Harold Arlen:

Stormy weather

Ethel Waters (vocal)

Orchester

Manuskript zur Sendung