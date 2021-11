Yeeun Kim spielt Antal Dorátis Duo Concertante

„Ich glaube, es gibt kein Instrument, das so direkt Gefühle in Klang verwandeln kann, wie die Oboe“, sagt die Oboistin Yeeun Kim. Für unsere „Hörbühne Musikhochschule“ spielt sie Antal Dorátis „Duo concertante“. Darin schimmert immer wieder ungarische Volksmusik durch – Neuland für die Oboe, die sonst nicht in dieser Musik zu Hause ist. Am Klavier begleitet Christof Winker.

Steckbrief: Yeeun Kim, Oboe Es war gut, in Freiburg zu studieren, weil … Freiburg ist meine Lieblingsstadt. Hier gibt es überall eine natürliche Schönheit und das Wetter ist meistens gut. Diese Atmosphäre hilft mir sehr beim Musizieren. Zum Beispiel, um musikalische Ideen und Inspirationen zu bekommen oder um verschiedene Emotionen zu erleben. Deshalb finde ich es ein großes Glück, in Freiburg zu studieren. Wie würde dein ideales Konzert aussehen? Das ideale Konzert ist meiner Meinung nach, wenn Musiker*innen über die Musik mit dem Publikum interagieren können. Wenn es ein Buch über dich gäbe – welchen Titel würde es tragen? Wenn du nicht aufhörst, endet es nicht.