SWR2 Abendkonzert vom 13.12.2021

Württembergische Philharmonie Reutlingen

Leitung: Fawzi Haimor

John Adams:

Short Ride in a Fast Machine Fanfare für Orchester und 2 Synthesizer

Aaron Copland:

Appalachian spring, Ballettsuite für 13 Instrumente, Fassung für Orchester "Ballet for Martha"

Leonard Bernstein:

Make our own garden grow, Fassung für Orchester, Candide (Musical)

(Konzert vom 18. September 2017 in Reutlingen)



Leitung: John Axelrod

Antonín Dvořák:

Sinfonie Nr. 9 e-Moll op. 95 "Aus der Neuen Welt"

(Produktion 23. Januar 2007)



SWR2 Podcast: Hear my Voice! Musikerinnen weltweit

Folge 12: Für ein starkes Afrika - Fatoumata Diawara aus Mali

Von Marlene Küster

Die Musikjournalistin Marlene Küster begleitet seit Jahren Musikerinnen aus der ganzen Welt, die sich in ihrer Heimat für die Belange und Rechte von Frauen einsetzen. Musik ist ihr Mittel im politischen Kampf für Feminismus und eine gerechtere Welt. Ihren Geschichten widmet sie den Podcast "Hear My Voice! Musikerinnen weltweit". Die Sängerin und Songschreiberin Fatoumata Diawara aus Mali hat ein großes Vorbild: die 14 Jahre ältere Oumou Sangaré. Diawara kämpft als engagierte Feministin für ein neues weibliches Selbstbewusstsein in Westafrika. Als aufmerksame Chronistin beobachtet sie neueste politische Entwicklungen und kommentiert kritisch das Zeitgeschehen.