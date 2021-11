Deutschlands innovativstes Orchester kommt aus Reutlingen

Die Deutsche Orchester-Stiftung (DOS) hatte auf ihre Shortlist des Preises Innovatives Orchester 2019 sieben Orchester gesetzt. Zwei davon kamen aus Baden-Württemberg.

Die Württembergische Philharmonie Reutlingen (WPR) erhält die Auszeichnung "„Innovatives Orchester" der Deutschen Orchester-Stiftung. Mit dem mit 10.000 Euro dotierten Preis wird ein Orchester ausgezeichnet, das "sich mit dem „NETZ-WERK-ORCHESTER: Per Livestream aufs Land“ intensiv für eine interaktive Musikvermittlung einsetzt", so die Jury. Nach Angaben der DOS hatten sich 31 Orchester für die Auszeichnung beworben, die in diesem Jahr zum dritten Mal vergeben wurde.

Live und online ein innovatives Orchester: Die Württembergische Philharmonie Reutlingen Pressestelle WPR/Jürgen Lippert

"Das Konzept dieses digitalen Musikvermittlungsprojekts hat uns überzeugt, denn es erhöht die Teilhabechancen von Schüler*innen und bietet für den ländlichen Raum großartige Chancen. Aus unserer Sicht ist diese besondere Form der Musikvermittlung innovativ und beispielhaft.“

(Louwrens Langevoort, Jury-Vorsitzender und Intendant der Kölner Philharmonie)

Das Orchester kommt per Livestream auf die Alb

Im Mittelpunkt stehen beim Livestream-Projekt NETZ-WERK-ORCHESTER Schulen in ländlicher Umgebung, für die ein Konzert- oder Probenbesuch zeitlich und finanziell unmöglich ist. Per Livestream überwindet man die räumliche Distanz zum Orchester, die Schulklassen sind durch ein musikalisches Quiz zu den präsentierten Werken interaktiv eingebunden. Während das Quizduell zwischen den zwei Schulmannschaften professionell moderiert wird, führen zwei Schülermoderator*innen mit dem Orchester Interviews.

Sonderpreis für die Magdeburgische Philharmonie

Ein Sonderpreis geht in diesem Jahr an die Magdeburgische Philharmonie. Den Preis in Höhe von 2.500 Euro erhält das Orchester für sein außergewöhnliches Programm, das nicht durch einen überschaubaren Kanon von Werken bestimmt ist, so die Jury. In den 10 Sinfoniekonzerten der Magdeburgischen Philharmonie in der Spielzeit 2019/2020 finden sich allein sieben Komponistinnen mit ihren Werken. "Die Idee, das gängige Repertoire mit erstklassigen Kompositionen von Komponistinnen zu erweitern, eröffnet uns die Möglichkeit, die Musikgeschichte neu zu erleben und die Gegenwart mit verändertem Blick zu sehen", so der Juryvorsitzende Langevoort.

Würdigung neuer Musikformate und -vermittlung

Mit dem Preis "Innovatives Orchester“ will die Deutsche Orchester-Stiftung vor allem neue Ansätze bei Konzertformaten und Programmen, bei der Ansprache neuer Zielgruppen und im Bereich der Musikvermittlung würdigen.

Außer den beiden ausgezeichneten Orchestern standen auch das Stuttgarter Kammerorchester, das Filmorchester Babelsberg, das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, das Staatsorchester Braunschweig und die Anhaltische Philharmonie Dessau auf der diesjährigen Shortlist.



Im vergangenen Jahr ging die Innovations-Auszeichnung an das Orchester des Nordharzer Städtebundtheaters, das sich vor wenigen Wochen einen neuen Namen zulegte und nun als Harzer Sinfoniker auftritt.