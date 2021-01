Kurz vor dem ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr sorgte am Essener Aalto-Theater der männliche Sopranist Philipp Mathmann für Furore. Der Gesang ist eigentlich Mathmanns zweiter Beruf. In seinem ersten Leben hat er Medizin studiert und arbeitet in der Klinik für Phoniatrie und Pädaudiologie an der Uniklinik Münster in der dortigen Musikerambulanz. Wir haben den Sänger und Stimmarzt getroffen und mit ihm über seinen ungewöhnlichen Werdegang gesprochen. mehr...