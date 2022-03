Wolfgang Rihm – Leben und Werk (2/4) : Völlig irre Zustände

Wolfgang Rihm sagt über sich selbst, er könne in seiner Musik nicht einfach akademische Dialoge oder Alltagsszenen abbilden. Stattdessen ginge es in seiner Musik um essenzielle Fragen und Gefühle. Jedes neue Werk werfe Fragen auf, die er im nächsten zu beantworten versuche. So entstehen Werkgruppen: In den 1980er Jahren sind dies die Werkgruppe „Tutuguri“, der Paul Celan Zyklus, ein Nietzsche-Block, weitere Opern, Streichquartette, Lieder und der Zyklus Chiffre. Insgesamt über 100 zum Teil ausufernde Werke komponierte Wolfgang Rihm in den 80er Jahren.

Inspiriation durch das „Theater der Grausamkeit“ Ein Themenfeld, das sich in Rihms Schaffen der 1980er Jahre auftut, ist das „Theater der Grausamkeit“. So heißen die Manifeste des französischen Theatervisionärs Antonin Artaud. Artaud wollte für das Theater eine „echte körperliche Sprache“ erfinden, eine Sprache die „auf Zeichen und nicht mehr auf Wörtern beruht.“ Also eine Hochkultur jenseits der Hochkultur. Ein Kunst-Ritual. „Fünf grässliche Schreie, tief in der Kehle" Nach der Lektüre von Artauds Gedicht Tutuguri über ein mexikanisches Ritual komponierte Wolfgang Rihm die gleichnamige Werkreihe. 1982 wird sie als „getanztes Gedicht“ uraufgeführt. Tutuguri ist lang, laut und exzessiv. Länger, lauter und exzessiver als Strawinskys Frühlingsopfer von 1913. Vielleicht auch – wie ein Kritiker schreibt - um die Ängste des Kalten Kriegs zu überdecken. Wolfgang Rihm sucht nach den Wurzeln der Musik in der Art Brut und im Ritual: wie seine Maler- und Bildhauerkollegen, die „neuen Wilden“ Baselitz oder Lüpertz. In Tutuguri singen und sprechen die Vokalisten, mittendrin brüllen sie auch. Rihm verlangt: „Fünf grässliche Schreie, tief in der Kehle, Zunge weit heraus, der ganze Körper schreit.“ Anlässlich seines 70. Geburtstags sendet SWR2 Treffpunkt Klassik eine vierteilige Sendereihe über Wolfgang Rihms Leben und Werk.