„Nein, nein ich bin nicht fertig“ kontert Lauren Newton auf die Frage, ob die Auszeichnung des Jazz-Preises Baden-Württemberg für ihr Lebenswerk nun das Ende ihrer Karriere bedeutet. Im Gegenteil, es stehen noch viele Projekte in der Zukunft an. Zudem spricht sie in SWR2 über ihre Vorbilder und die Herausforderung der Vokal-Improvisation, bei der im Unterschied zum „normalen“ Gesang Instrumentalstimmen anstatt Text gesungen werden. Ihr neues Buch „VOCAL Adventures: Free Improvisation in Sound, Space, Spirit and Song“ ist vor allem für diejenigen interessant, die gerne eine ausführliche Masterclass bei Lauren Newton besuchen wollen. mehr...