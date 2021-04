per Mail teilen

Die Kompositionen sind zwar fertig, aber können noch nicht vor Publikum aufgeführt werden. Daher sind alle neuen Werke des Wittener Premierenfestivals erst mal nur im WDR-Radio zu hören.

Sonst Aufführungsort, aber für dieses Jahr überflüssig picture-alliance / Reportdienste blickwinkel/S. Ziese

Die Wittener Tage für neue Kammermusik werden in diesem Jahr erstmals seit ihrer Gründung 1969 nur als Radioereignis ausgerichtet. Da das Festival als öffentliche Veranstaltung abgesagt werden musste, sei sofort klar gewesen, dass die extra für Witten komponierte Musik auf anderem Wege zum Publikum gebracht werden muss, so Festivalleiter Harry Vogt vom WDR. Die Aufnahmen der bislang unveröffentlichten Werke werden daher am ursprünglich geplanten Festivalwochenende vom 24. - 26. April jeweils abends auf WDR 3 gesendet.

Virtuelle Uraufführungen

Die Auftragswerke wurden, nachdem Reisen derzeit nicht möglich ist, von den Ausführenden weltweit für den WDR aufgezeichnet - in Tel Aviv, Stuttgart, Paris, New York City und Freiburg. Ensembles, deren Mitglieder weit entfernt voneinander wohnen, probten und produzierten dabei mit aufwändigen Schaltungen und Verbindungen über Ländergrenzen und Kontinente hinweg gemeinsam.

Hören statt Sehen

Als Beispiel für das vernetzte Produzieren benennt der WDR ein Werk für sechs E-Gitarristen, bei dem ein Sextett in Tel Aviv spielte und die Komponistin Elena Rykova in Boston die Elektronik hinzufügte. WDR 3 war in einigen Fällen mit Kameras dabei, um zu zeigen, wie die Ensembles arbeiten und um besondere theatralisch-szenische Momente einzufangen. Die Videos werden parallel zur Radiosendung im WDR-Onlinestream zu sehen sein.