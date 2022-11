"WIR gesucht! Was hält uns zusammen?" ist das Motto der ARD Themenwoche, deshalb fragen wir den Cembalobauer Christoph Kern, warum er beim Cembalobau lieber Knochenleim als weißen Holzleim verwendet und nach welchen Kriterien er arbeitet, wenn etwas am Instrument restauriert werden muss. Außerdem schauen wir, was die englische Caput-Messe im Innersten zusammenhält und was Komponisten wie Obrecht und Ockeghem daraus gemacht haben. Und wir wollen vom Vokalensemble Cinquecento wissen, was für ihren Zusammenhalt menschlich und klanglich wichtig ist, damit sie gut zusammen performen.