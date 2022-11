SWR2 Mittagskonzert vom 21.12.2022

„Winterabend“ und Adventsmusik

Esther Valentin-Fieguth (Mezzosopran)

Anastasia Grishutina (Klavier)

Franz Schubert:

Winterabend (K.G. von Leitner) D 938

Hugo Wolf:

Auf eine Christblume II (E. Mörike) aus "Mörike-Lieder" Nr. 21

Claude Debussy:

Le Tombeau des Naïades (P.-F. Louÿs) aus "Trois Chansons de Bilitis" Nr. 3

Benjamin Britten:

The Choiremaster's Burial aus "Winter Words" op. 52 Nr. 5 (T. Hardy)

Hugo Wolf:

Schlafendes Jesuskind (E. Mörike) aus "Mörike-Lieder" Nr. 25

Zum neuen Jahr (E. Mörike) aus "Mörike-Lieder" Nr. 27

Robert Schumann:

Schneeglöckchen (Anonym) op. 96 Nr. 2

Claude Debussy:

Noël des enfants qui n'ont plus de maisons CD 147

Colloque sentimental (P. Verlaine) aus "Fêtes Galantes II" Nr. 3

Nikolai Karlowitsch Medtner:

Winterabend (A.S. Puschkin)

(Teilwiedergabe eines Konzerts vom 9. April 2022 im Öschberghof in Donaueschingen)



Daniel Schreiber (Tenor)

Gambenconsort Les Escapades

„Dass sich wunder alle Welt“

Lieder zum Advent aus Renaissance und Barock

(Einspielungen 2015 in der Herz-Jesu-Kirche in Karlsruhe)



German Brass

„It's Christmas Time“

Ausschnitte aus der neuen CD mit Werken von Johann Sebastian Bach, traditionellen Weihnachtsliedern aus Großbritannien, der Ukraine, Böhmen und den USA

(Einspielungen 2022 im Hans-Rosbaud-Studio Baden-Baden und Kammermusiksaal des SWR in Stuttgart)