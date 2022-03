Neuer Chef der Wiener Staatsoper will kein "Auslastungsstreber" sein

Mit Beginn der Spielzeit 2020/2021 wird Bogdan Roščić Nachfolger von Dominique Meyer als Direktor der Wiener Staatsoper. Eventuell ändert sich dadurch auch beim Opernball etwas.

Bogdan Roščić: ob seine erste Spielzeit in Anbetracht der Coronapandemie tatsächlich wie geplant im September beginnt? "Das weiß keiner, aber ja ich rechne damit." picture-alliance / Reportdienste GEORG HOCHMUTH

Der designierte neue Chef der Wiener Staatsoper, Bogdan Roščić (56), hat bisherige Erfolgsmaßstäbe infrage gestellt. "Vielleicht ist das der größte Irrtum überhaupt, dass es bei einer Institution wie der Wiener Staatsoper darum gehen könnte, als Auslastungsstreber nie unangenehm aufzufallen", sagte Roščić am Sonntag, 26. April, in einem ORF-Interview, das zugleich eine Programmpräsentation der neuen Spielzeit war. Grundsätzlich gehe es ihm darum, das Haus für alle zu öffnen, die es noch nicht kennen würden, so Roščić.

Roščić, bisher Musikmanager, hat als Fachmann den 45-jährigen Schweizer Dirigenten Philippe Jordan als Musikdirektor bestellt. Beide treten ihr Amt zum 1. Juli an. Unter dem bisherigen Direktor Dominique Meyer, der nun an der Mailänder Scala den Chefposten inne hat, galt die fast 100-prozentige Auslastung des Hauses als wichtige Größe.

Eigenes Opernstudio für singenden Nachwuchs

Eine der Neuerungen wird ein Opern-Studio sein, bei dem vielversprechende Nachwuchssänger*innen an größere Aufgaben herangeführt werden sollen. Aus rund 1000 Bewerbungen seien zwölf für den ersten Jahrgang des Ausbildungsprogrammes ausgewählt worden, sagte Roščić. Das Nachwuchsprogramm startet im Herbst 2020 und richtet sich an Sänger*innen mit abgeschlossener Gesangsausbildung. Die Altersgrenze liegt bei 30 Jahren.

Ein Hauch Stuttgart für Wien

Die kommende Spielzeit soll, wenn es in der Corona-Krise möglich ist, am 7. September mit der Puccini-Oper "Madama Butterfly" beginnen. Insgesamt sind nicht weniger als zehn Premieren geplant. Eine der ersten steht für den 13. Dezember an: Hans Werner Henzes "Das verratene Meer", inszeniert vom langjährigen Stuttgarter Staatsopern-Tandem Jossi Wieler und Sergio Morabito. Gounods "Faust" in der Regie von Frank Castorf ist als Koproduktion mit der Stuttgarter Oper geplant.

Opernball künftig ohne Lugner?

Für den meisten Gesprächsstoff rund um die Staatsoper sorgt in Österreich aber der langjährige Stammgast des Wiener Opernballs, der Bauunternehmer Richard "Mörtel" Lugner (87). Er fürchtet um seine Loge, nachdem Roščić sagte, bei langen Wartelisten für die Logen sollten künftig diejenigen Vorrang haben, die die Oper das ganze Jahr über unterstützen.

Lugner zeigte sich enttäuscht und sagte mit Verweis auf seine jährlich mit vielen Schlagzeilen bedachten weiblichen Gäste der österreichischen Nachrichtenagentur APA: "Ohne Gäste wird der Direktor bald auf seinen Logen sitzen bleiben."