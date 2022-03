Wiener Symphoniker wollen CO2-neutral fliegen

Der Klimaschutz wird Thema im Konzertbetrieb. Die einen setzen auf Aufforstungsprojekte mit den Namen Bach und Nibelungen, die anderen verhängen ein Einflugverbot für Gastdirigenten. In Wien sollen Ausgleichszahlungen helfen.

Die Wiener Symphoniker leisten ab 2020 für ihre Konzertreisen Kompensations-Zahlungen für ihre CO2-Emissionen. In Zusammenarbeit mit der österreichischen Klimaschutzinitiative Climate Austria will das Orchester seine Konzertreisen so CO2-neutral gestalten, wie das Orchester am Donnerstag, 19. Dezember, mitteilte. Das Orchester sieht dies als Teil seines gesellschaftlichen Engagements und sucht darüber hinaus auch nach weiteren Möglichkeiten, seinen "ökologischen Fußabdruck nachhaltig zu verringern.“

"Es ist ein Tipping Point überschritten worden, dass die Sache nun konzentrierter und strukturierter anzugehen ist. Die CO2-Kompensation ist hierbei nur ein erster kleiner und einfach umzusetzender Schritt: gegenwärtig evaluieren wir unsere gesamten Aktivitäten, um unseren Footprint weiter zu verringern."

Klimaschutz für 4.125 Euro

Das Orchester plant für das Jahr 2020 neben dem traditionellen Engagement bei den Bregenzer Festspielen derzeit acht Tourneereisen mit Auftritten in acht Ländern und über 20 Städten, allein sechs Konzerte sind in China geplant. Für die dabei anfallenden Flugreisen aller beteiligten Musiker*innen und Mitarbeiter*innen will das Orchester insgesamt 4.125 Euro an Austria Climate bezahlen. Damit sollen mittels zertifizierter Klimaschutzprojekte CO2-Reduktionen in der Größenordnung der verursachten CO2-Emissionen erreicht werden.