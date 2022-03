Wiener Konzertleben startet wieder - für jeweils 100 Zuschauer

Die Wiener Staatsoper öffnet am 8. Juni wieder ihre Türen. Das Konzerthaus Wien bereits drei Tage früher. Die Musik wird dabei in den großen Häusern zum intimen Erlebnis.

Nach wochenlanger Schließung wegen der Corona-Pandemie öffnet die Wiener Staatsoper am kommenden Montag, 8. Juni, wieder für Besucher - unter strengen Auflagen. Wegen der geltenden Abstandsregeln sind pro Vorstellung maximal hundert Zuschauer zugelassen, wie die Oper am Mittwoch, 3. Juni, mitteilte. Auch weitere Konzerthäuser in der österreichischen Hauptstadt nehmen nun ihren Konzertbetrieb wieder auf.



Insgesamt 14 Konzerte sind in diesem Monat in der Staatsoper geplant. Angesichts der Begrenzung von hundert Besuchern pro Vorstellung kündigte die Oper an, alle Vorstellungen kostenlos live im Internet zu übertragen. In der Wiener Staatsoper haben normalerweise mehr als 1700 Besucher Platz.

"Bei Betreten des Musikvereinsgebäudes besteht Maskenpflicht. Ein einfacher Mund-Nasen-Schutz ist ausreichend. Sobald Sie sich auf Ihrem Sitzplatz befinden, dürfen Sie für die Dauer des Konzertes Ihren Mund-Nasen-Schutz abnehmen."

Konzerthaus mit Doppelvorführungen

Im Musikverein sowie im Wiener Konzerthaus beginnt die Spielzeit bereits am Freitag, 5. Juni, vor kleinem Publikum. Zum Auftakt leitet der Star-Dirigent Daniel Barenboim das Konzert der Wiener Philharmoniker im Musikverein für einmalig 100 Zuschauer. Das Konzerthaus startet mit einer Doppelvorführung der Wiener Symphoniker und des Pianisten Igor Levit in sein Programm und kann damit immerhin 200 Zuschauer erreichen.

Ab Juli Konzerte für 250 Personen

Österreich hatte im März strenge Beschränkungen wegen der Corona-Krise verhängt und alle Kulturveranstaltungen untersagt. Seit Ende Mai dürfen Konzerte und andere Kulturveranstaltungen mit einer Maximalzahl von hundert Besuchern wieder stattfinden. Ab 1. Juli sollen 250 Menschen an Kulturveranstaltungen teilnehmen können, ab 1. August 500.