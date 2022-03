Wien muss 2021 auf seinen Opernball verzichten

per Mail teilen

Was für München das Oktoberfest ist, ist für Wien der Opernball. Und ob bei Bier oder beim Tanz: das in der Corona-Pandemie notwendige Abstandsgebot ist nur schwer einzuhalten.

War für den Boulevard jährlich die wichtigste Frage rund um den Opernball: Wen lädt Bauunternehmer Richard "Mörtel" Lugner in seine Loge ein? 2020 folgte Ornella Muti seiner Einladung nach Wien. picture-alliance / Reportdienste CHROMORANGE / Franz Perc

Der Wiener Opernball soll aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant im Februar 2021 stattfinden. Das teilten Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) der Nachrichtenagentur APA mit. Die Absage des bedeutenden Gesellschaftsevents soll demnach noch am Mittwoch, 23. September, im Ministerrat beschlossen werden. "Aufgrund der Corona-Situation wäre es verantwortungslos, den Ball in gewohnter Art und Weise abzuhalten", erklärte Kurz in dem Statement. Der Opernball sei für Wien und Österreich als Kulturnation ein großes Aushängeschild und die Entscheidung sei nicht leicht gefallen.

"Dies steht der Grundidee eines Balls entgegen, und es ist kaum vorstellbar. Uns ist die Entscheidung aber natürlich sehr schwergefallen.“

Enormer wirtschaftlicher Schaden

Der Ball gilt als gesellschaftlicher Höhepunkt in Österreich. Für das Event wird die Staatsoper in einen riesigen Tanzsaal umgebaut. Die Tickets für das stets ausverkaufte Ereignis kosten zwischen 315 Euro und 23 600 Euro für eine Loge. Die Staatsoper macht nach Abzug aller Kosten einen Gewinn von mehr als einer Million Euro. Neben dem Opernball sind auch andere Bälle in Wien bereits abgesagt. Nach Berechnungen der Wirtschaftskammer werden während der Ballsaison durch die 520.000 Ballbesucher*innen 151 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet.