Stadtcasino Basel öffnet nach 4-jährigem Umbau wieder für Konzerte

Seit 2016 wurde die Heimat mehrere Basler Orchester von dem Basler Stararchitekturbüro Herzog & de Meuron umgebaut und erweitert. Am 22. August findet nun - trotz Corona - die Wiedereröffnung des berühmten Basler Konzerthauses statt.

Nach vier Jahren an verschiedenen Spielstätten wird das Sinfonieorchester Basel wieder in sein Stammhaus, das Stadtcasino Basel, einziehen. Am 22. August startet die erste Saison mit einem Festkonzert zur Wiedereröffnung im frisch renovierten historischen Konzerthaus. Im Anschluss feiert sich das Stadtcasino eine Woche lang bis zum 30. August mit täglichen Konzertveranstaltungen. Unter anderem mit Basler Ensembles wie dem Kammerorchester Basel (mit Heinz Holliger und Christian Gerhaher), dem La Cetra Barockorchester & Vocalensemble, dem Collegium Musicum Basel und der Basel Sinfonietta.

Reduziertes Platzkontingent

Unter Einhaltung des Hygienekonzepts und der gesetzlichen Bestimmungen können für die Wiedereröffnung statt der möglichen knapp 1400 nur maximal 1000 Plätze im Konzertsaal belegt werden. In der Schweiz sind Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern derzeit noch verboten. Ganz abgesagt wurde jedoch der für den 23. August geplante Tag der offenen Tür, um die renovierten Räume der Öffentlichkeit vorzustellen. "Mit Einlasskontrolle, Masken und fix vorgegebenem Rundgang kann kein Gefühl von Entdecken und Erkunden entstehen", teilte das Stadtcasino mit.

Wiedereröffnung mit drei Uraufführungen und Alphörnern

Anlässlich der Rückkehr in das alte Stammhaus hat das Sinfonieorchester Basel sechs Kompositionsaufträge an vier Basler Komponist*innen vergeben. Die Uraufführungen der Stücke von Helena Winkelman (46), Andrea Lorenzo Scartazzini (48), Domenico Melchiorre (37) und David Philip Hefti (45) sollen die gesamte Saison in den renovierten Räumlichkeiten begleiten und die "Innovationsfreude" des Orchesters zeigen, das sich nach eigenen Angaben nicht einem tradierten Konzertrepertoire verpflichtet fühlt.

Für das Wiedereröffnungskonzert am 22. August sind bereits drei Uraufführungen programmiert: zwei Orchesterwerke und "Einkreisung" von Helena Winkelman für ein Alphornquartet.

Akteur der Wiedereröffnung: hornroh modern alphorn quartet