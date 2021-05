„Wir können Dinge tun, für die wir sonst keine Zeit gehabt hätten“, sagt Cornelius Meister, Chefdirigent des Staatsorchesters Stuttgart, über die Corona-Zeit. So entstehen derzeit in Zusammenarbeit mit SWR2 Studioproduktionen zweier Kammeropern von Bohuslav Martinů: „Les larmes du couteau“ und „Comedy on the bridge“. Martinůs Stil sei faszinierend, sagt Meister in SWR2. Virtuos verbinde er Jazzelemente, Strawinsky-Flair und Rückgriffe auf ältere Traditionen. mehr...