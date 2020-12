Was ist Afrika ‒ wer ist Afrika? Für keinen Kontinent gibt es so viele Klischees, so diffuse Macht- und Schuldgefühle gleichzeitig. Der Sklavenhandel, der Wettlauf um die Aufteilung Afrikas unter den europäischen Großmächten, die instabilen politischen Verhältnisse und die Ausbeutung der Ressourcen durch globale Trusts ‒ all das macht auch den kulturellen Austausch zwischen Afrika und dem "Westen" zu einem konfliktreichen, aber auch spannenden Prozess. Die Musik dokumentiert dabei die Diversität der Gesellschaften und sie zeigt den Blick der einstigen Kolonialmächte auf das "exotische" Fremde. Dabei haben sich in den vergangenen Jahrzehnten eigenständige Musikkulturen in Afrika ausgebildet, die ein neues Selbstbewusstsein ausdrücken. Wie also klingt Afrika? Eine Frage mit vielen Antworten.