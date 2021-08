Plagiate, Umfragen und bröckelnde Macht: Die Politik im Bundestagswahlkampf könnte sich bei den Opernklassikern einiges abschauen. Und wer von den Kandidat*innen ist überhaupt kunstaffin? Axel Brüggemann informiert.

Bayreuth – Das Wohnzimmer der Kanzlerin

Die Ära Merkel neigt sich dem Ende entgegen und damit auch die Ära der klassischen Politik, äh – der Politik in der Klassik. Na, auf jeden Fall endet die Ära, in der die Bundeskanzlerin gern und freiwillig und selbst im Urlaub ganz ohne roten Teppich in Opern und Konzerte geht.

Ja, die Bayreuther Festspiele waren für Angela Merkel so etwas wie ihr Wohnzimmer und Minister, die ihr Vertrauen suchten, pilgerten plötzlich ebenfalls zu Wagner.

Deutsche Kanzler und ihre Affinität zur Kultur

Dabei war Merkels Vorgänger, Gerhard Schröder, der erste Kanzler auf dem Grünen Hügel. Willy Brandt dagegen, Freund von Günter Grass und Co., war Kanzler der Literaten. Und was kommt jetzt? Armin Laschet, Olaf Scholz oder Annalena Baerbock sind bislang nicht als kunstaffine Kandidaten aufgefallen.

Das wäre bei ihren Mitstreitern vielleicht etwas anders gewesen: Robert Habeck – klar: selbst ein Literat, Scholz-Vorgänger Martin Schulz immerhin: ein Buchhändler. Und Markus Söder – mit Ach und Krach könnte er als Film-Fan durchgehen.

Nirgendwo wird Macht in so vielen Tonarten dekliniert, wie in der Musik

Dabei könnten die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer durchaus von der Oper lernen. Nirgendwo wird Macht in so vielen Tonarten dekliniert wie hier!

Von Verdis „Otello“ lernen wir: Nicht ablenken lassen, niedere Gefühle wie Neid und Eifersucht machen jede Politik kaputt und vor allen Dingen (Achtung, Armin Laschet!): Freunde, die besonders freundschaftlich tun, entpuppen sich all zu oft als gefährliche Jagos.

Von Wagners Rienzi lernen, bedeutet, zu wissen, wie schnell das Volk seine Meinung ändert (Achtung, Olaf Scholz!): zum Tribun ernannt, als Verräter gestürzt. Damals kam es, ganz ohne Forsa-Umfragen, zu handgreiflichem Vertrauensentzug.

Die Kunst des Plagiierens

Auch für Annalena Baerbock könnte sich ein Blick in die Klassik-Geschichte lohnen. Auf jeden Fall zeigt die Musik dem Plagiatsjäger Stefan Weber, dass Abschreiben auch eine Kunst sein kann: Mozart schreibt im „Don Giovanni“ bei seinem eigenen „Figaro“ ab. Auch bei Haydn gehörten Plagiate zum guten Ton und Rossini klaute am liebsten bei sich selber – so blieb mehr Zeit für Pasta!

Ganz abgesehen davon: kein Bruckner ohne Wagner-Zitate, kein Wagner ohne Weber-Zitate, kein Weber ohne Mozart-Zitate. Die Musikgeschichte zeigt: Abschreiben ist eines der ältesten Gewerbe der Welt.

Klassik lehrt Demut

Und dann ist da natürlich noch Wagners Weltengott Wotan. Angela Merkel wird es wissen; alle anderen wissen es spätestens seit Patrice Chereaus „Jahrhundert-Ring“: Selbst die mächtigsten Politiker sind am Ende nur Menschen.

Die wichtigste Erkenntnis der Politik aus der Klassik hat Mozart auf den Punkt gebracht. In der „Zauberflöte“ fragt Vogelmann Papageno Tamino wer er sei – und der antwortet kompliziert: Er sei aus fürstlichem Geblüt, „Mein Vater ist Fürst, der über viele Länder und Menschen herrscht; darum nennt man mich Prinz.“

Die wichtigste Lektion

Papageno erklärt dem Prinzen dagegen: „Wer ich bin? Dumme Frage! Ein Mensch, wie du.“ Einer, der von Essen lebt und vom Trinken – wie alle Menschen eben.

Vielleicht ist es das, was die Politik von der Musik lernen kann, gerade in diesen Zeiten, Wahlkampf hin und Wahlkampf her: am Ende werden wir von einem Menschen regiert, und wir haben schon viel gewonnen, wenn er die Götterdämmerung verhindert.