Werkgespräch

Die Kadenzen zu Ludwig van Beethovens Violinkonzert

Der Violinist und Musikwissenschaftler Friedemann Eichhorn im Gespräch mit Burkhard Egdorf



Kadenzen:

Fritz Kreisler:

Anne-Sophie Mutter (Violine)

Berliner Philharmoniker

Leitung: Herbert von Karajan

Alfred Schnittke:

Gidon Kremer

Academy of St. Martin in the Fields

Leitung: Neville Marriner

Joseph Joachim:

Henryk Szeryng (Violine)

Philharmonia Orchestra

Leitung: Otto Klemperer

Leopold Auer / (Jascha Heifetz):

Jascha Heifetz (Violine)

Boston Symphony Orchestra

Leitung: Charles Munch

Camille Saint-Saëns:

Ruggiero Ricci (Violine)

Ferruccio Busoni:

Ruggiero Ricci (Violine)

Ferdinand Laub:

Ruggiero Ricci (Violine)

Ludwig van Beethoven / (Gidon Kremer):

Bearbeitung von op. 61a

Gidon Kremer (Violine)

Wadim Sacharow (Klavier)

Wolfgang Schneiderhan:

Wolfgang Schneiderhan (Violine)

Berliner Philharmoniker

Leitung: Eugen Jochum

Ludwig van Beethoven:

Klavierkonzert D-Dur op. 61a

François-René Duchâble (Klavier)

Sinfonia Varsovia

Leitung: Yehudi Menuhin

Ludwig van Beethoven:

1. Satz: Allegro ma non troppo aus dem Violinkonzert D-Dur op. 61

Gidon Kremer Gidon (Violine)

Wadim Sacharow (Klavier)

Chamber Orchestra of Europe

Leitung: Nikolaus Harnoncourt

Hubert Léonhard und Adrien Francois Servais:

Grand Duo de Concert No. 2 sur des themes de Beethoven

Friedemann Eichhorn (Violine)

Alexander Hülshoff (Violoncello)

Solokadenzen, meist am Ende der Sätze eines Konzertes, sind für die Interpret*innen nicht nur die große Bühne, dem Publikum ihr Können, ihre Virtuosität zu zeigen, sondern sie stellen zudem eine ganz eigene musikalische Auseinandersetzung mit den Themen und dem Geist eines Stückes dar. Zu Ludwig van Beethovens Violinkonzert haben Fritz Kreisler, Josef Joachim oder Leopold Auer eigene Kadenzen geschrieben und im Konzertsaal eingebürgert. Aber auch Egene Ysaye, Ferruccio Busoni, Camille Saint-Saëns und Victor Kissine haben Kadenzen zu diesem Konzert geschrieben. Friedemann Eichhorn hat sie als Sammlung herausgegeben und kennt sie alle.