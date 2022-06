Werke von Esa-Pekka Salonen bei den Baden-Badener Pfingstfestspielen

„Meine Arbeit als Musiker hat damit zu tun, dass ich in dieser Welt lebe, dass mich diese Welt beeinflusst und ich auf sie in bestimmter Art und Weise reagiere. Es ist also nicht diese romantische Idee, dass da ein einsamer Künstler durch den Eichenwald im Schwarzwald spaziert und dort göttliche Ideen in seinen Kopf kommen.”